The New York Times: США задерживают выплаты в ВАДА

Правительство США задерживает выплату взноса во Всемирное антидопинговое агентство, требуя провести проверку на фоне дела о допинг-тестах китайских пловцов, сообщает The New York Times.

Правительство США заявило ВАДА, что агентство должно быть более прозрачным и подотчетным, а деятельность организации должна быть подвергнута широкой внешней проверке на фоне дела о допинг-тестах китайских пловцов.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Глава USADA Трэвис Тайгарт обвинил Всемирное антидопинговое агентство и Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) в намеренном сокрытии положительных результатов допинг-тестов, а Конгресс США потребовал от ВАДА документы по делу китайских пловцов. Независимый прокурор не нашел ошибок в действиях ВАДА.

В CHINADA считают, что USADA проявляет типичные двойные стандарты в инцидентах с допингом, обвиняя иностранных и изо всех сил обеляя американских спортсменов. Китайская сторона призвала США прекратить политизировать антидопинговую кампанию и допинговую проблему в целом.

17 июля почетный президент ВАДА Ричард Паунд заявил, что USADA может лишиться статуса соответствия ВАДА. Причиной введения санкций может стать принятый в 2020 году «акт Родченкова», который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. В случае лишения статуса соответствия у США могут отобрать право на проведение летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити. В августе комитет по соответствию ВАДА начал проверку USADA.