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The New York Times: комитет по соответствию ВАДА рекомендует отстранить Россию от всех соревнований

22:14

Американское издание The New York Times утверждает, что комитет по соответствию ВАДА рекомендует отстранить Россию от всех международных соревнований. Предложеные меры были включены в отчет комитета по соответствию под руководством Джонатана Тэйлора.

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«Предлагаемые штрафы коснутся российского спорта далеко за пределами Олимпийских игр. По словам тех, кто видел отчет, в рекомендациях содержится призыв отстранению России от всех международных соревнований на протяжении четырех лет со стороны всех руководящих органов, подписавших кодекс ВАДА. В данную группу входит в том числе ФИФА, организатор ЧМ-2022.

В докладе также содержится призыв запретить российским правительственным чиновникам посещать спортивные мероприятия, а стране — запретить принимать спортивные состязания или участвовать в них в течение четырех лет. Это означает, что исключение России из международных соревнований может продлиться существенно дольше", — говорится в статье.

ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в организацию в начале 2019 года.

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