The New York Times: комитет по соответствию ВАДА рекомендует отстранить Россию от всех соревнований
Американское издание The New York Times утверждает, что комитет по соответствию ВАДА рекомендует отстранить Россию от всех международных соревнований. Предложеные меры были включены в отчет комитета по соответствию под руководством Джонатана Тэйлора.
«Предлагаемые штрафы коснутся российского спорта далеко за пределами Олимпийских игр. По словам тех, кто видел отчет, в рекомендациях содержится призыв отстранению России от всех международных соревнований на протяжении четырех лет со стороны всех руководящих органов, подписавших кодекс ВАДА. В данную группу входит в том числе ФИФА, организатор ЧМ-2022.
В докладе также содержится призыв запретить российским правительственным чиновникам посещать спортивные мероприятия, а стране — запретить принимать спортивные состязания или участвовать в них в течение четырех лет. Это означает, что исключение России из международных соревнований может продлиться существенно дольше", — говорится в статье.
ВАДА запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с подозрениями в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были переданы в организацию в начале 2019 года.