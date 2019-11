The National Post: «Мы уже так привыкли к новостям о допинге в русском спорте, что они воспринимаются, как нечто привычное»

Газета The National Post отреагировал на статью The New York Times, в которой сообщается о рекомендации комитета по соответствию ВАДА лишить российское агентство статуса соответствия и отстранить Россию от соревнований на четыре года.

«Мы уже так привыкли к новостям о допинге в русском спорте, что они воспринимаются, как нечто привычное и должное. Как, к примеру, превышение бюджета при строительстве большого объекта. Это уже стало неотъемлемой частью Олимпийского движения, — пишет National Post.

Теперь появилась информацию, что Россию могут отстранить от всех соревнований на четыре года. И это не стало сюрпризом для всех, кто следит за ситуацией с допингом в мировом спорте.

Отдельно только стоит попенять на ВАДА. Организация, которая должна нещадно карать за применение допинга, в случае с Россией часто шла на компромиссы и искала оправдания.

России дали шанс исправить положение. Но вместо этого она снова пошла на обман. Это подтверждают десятки документов и сообщений.

Наверное, в этот раз у ВАДА не останется другого выбора. Наверное, в этот раз Россия не избежит строжайшего наказания. Однако мы думали так и раньше. Но что-то пошло не так».