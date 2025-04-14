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Допинг

14 апреля, 09:48

Терентьева стала одной из самых проверяемых на допинг

Камила Абдурахманова
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева (в девичестве Непряева), возобновившая карьеру после рождения дочери, вошла в число самых проверяемых российских спортсменок в первом квартале 2025 года, сообщает ТАСС.

Согласно данным РУСАДА, с января по март лыжница прошла четыре допинг-теста.

Девять российских спортсменов прошли тестирование РУСАДА четыре раза: Никита Денисов (лыжные гонки), Зарина Гусалова и Варвара Кузьминова (тяжелая атлетика), Юлия Караваева, Константин Холмогоров, Анастасия Красильникова, Владимир Никитин и Алина Прокопьева (легкая атлетика), а также Валерия Валгонен (велоспорт).

Терентьева родила дочь в августе 2024 года. В конце декабря она впервые приняла участие в турнире после декретного отпуска и заняла седьмое место в классической гонке на дистанции 5 км на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. На чемпионате страны-2025 Терентьева завоевала четыре золотые и одну серебряную награду, а в финале Кубка России — четыре золотые медали.

29-летняя Терентьева — победительница Олимпиады-2022 в женской эстафете. Также у нее есть одна серебряная и две бронзовые олимпийские медали, серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира.

Источник: ТАСС
Наталья Терентьева (Непряева)
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