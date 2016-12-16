Теему Селянне: "Дисквалификация Еременко не сильно затронула репутацию финского футбола"

Легендарный хоккеист Теему Селянне считает, что дисквалификация Романа Еременко не очень сильно затронула репутацию финского футбола. Селянне добавил, что за допинг надо давать пожизненную дисквалификацию, если спортсмен применил серьезные запрещенные препараты.
– Роман Еременко был дисквалифицирован за употребление кокаина. Сильно ли это повлияло на репутацию финского спорта?
– Не то чтобы это сильно затронуло репутацию нашего футбола, но, конечно, неприятно слышать подобные вещи. Я надеюсь, что он вернется в футбол и будет играть как минимум на том же уровне. Печально, но я надеюсь, что ему помогут, и он сможет вернуться к нормальной жизни, к большому спорту.
– Вы однажды высказались в пользу того, чтобы давать пожизненную дисквалификацию за допинг.
– Допинг – огромная проблема в современном спорте. К счастью, хоккей – очень комплексная игра, где недостаточно быть просто быстрым, нужна и координация, и мышление, и видение площадки, и мастерство. Поэтому наш спорт в этом плане довольно чист. Но так ведь далеко не во всех видах. Просто если тебе грозит двухлетняя дисквалификация или, скажем, на 10 месяцев – ты можешь задуматься, а не принять ли этот риск. И с этим нужно бороться, но сконцентрировать внимание на гормональных препаратах, на эритропоэтине. За такое нужно давать пожизненное, чтобы даже мыслей не возникало. А вот дисквалификации за какой-нибудь судафед – вот этого я не очень понимаю. (Игорь ЕРОНКО)
spartak ekspress
еще бы цкг только позориться в европе, и если он не будет играть там то меньше позора будет на финские головы
14:39 17 декабря
adamantane'
Al Rains, тогда уж кокаинокия
11:20 17 декабря
adamantane'
А хорошей репутации толком-то и не было, ибо финская лига очень уж слабая...
11:18 17 декабря
Al Rains
Кокоинокия!?)))
01:03 17 декабря
ВСЕНАМАЧТУ
СКАЖИ НЕТ НАРКОТИКАМ.....КУПИ НОКИЯ.....ФИНСКИЙ НОЖ...БАРАК..ДЖОКЕРИТ....ФИННННЫ ОНИ ЖЕ СУОМИ ..ОНИ ТАКИЕ..
00:49 17 декабря
Parasenok
ну, если честно, то финского футбола просто нет и репутация не может быть , если футбола нет )))
20:11 16 декабря
Бегущий человек
Ну какая репутация у финского футбола.
20:10 16 декабря
marksan
Селянне прав насчёт обиды. Но это не допинг...Это просто бзик! Как у Кокорина, Мамаева... и у Ерёменко... Да мало ли у кого! Просто мы знаем об известных. А сколько других таких "спортсменов" в России? А кокаин - это хуже допинга! Это наркотик, развращающая личность! И свойственен в силу своей дороговизны только очень упакованным людям.
19:14 16 декабря