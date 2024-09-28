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Тарасова: «У меня доверия к ВАДА нет. Мы обязаны им не верить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» заявила, что не верит работе Всемирного антидопингового агентства. Ранее газета New York Times сообщила, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Играми-2024.

«ВАДА — не наша организация. Как мы можем верить? Мы можем не верить. Не то, что можем — мы обязаны не верить. У меня доверия к ВАДА нет», — сказала Тарасова «СЭ».

В ВАДА отметили, что технические проблемы не оказали никакого негативного влияния на Олимпийские и Паралимпийские игры в столице Франции. Также в организации указали на то, что газета не в первый раз отказывается следовать фактам, отдавая приоритет источникам с «сомнительными мотивами».

Татьяна Тарасова
ВАДА
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