Татьяна Покровская: «Хулиганит весь мир. Так наказывайте виновных»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает несправедливыми санкции в отношении России со стороны ВАДА.

— В любом случае надо участвовать в Олимпиаде, — сказала Покровская. — Спортсмены отдали свои силы, нервы. И мы будем участвовать.

— Как вы относитесь к таким жестким заявлениям со стороны ВАДА?

— Мне непонятно, почему наша страна. Балуется весь мир, и мы слышим это. Так давайте наказывать виновных. А мы почему должны страдать? И Олимпиада обеднеет, если не будет участвовать наша страна, и наши великие спортсмены.

— Успех наполовину зависит от психологии. Что вы говорите своим девочкам?

— Мы редко заводим эти разговоры. Идет составление композиций и в группе, и в дуэтах. Обычная, нормальная работа. Будет и 9 декабря, и 20-е и так далее. Где-то ближе к Олимпиаде мы узнаем окончательный вердикт.

— Проще бороться вместе. Может, стоит объединиться и принять какие-то решения сообща?

— Если я увижу, что организовывается тренерский союз, естественно присоединюсь. А что вы от меня ждете? Что я решу отстраниться. Конечно, нет. Мы будем бороться и будем участвовать. (Мария Маркова)