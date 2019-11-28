Татьяна Покровская: «Хулиганит весь мир. Так наказывайте виновных»
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает несправедливыми санкции в отношении России со стороны ВАДА.
— В любом случае надо участвовать в Олимпиаде, — сказала Покровская. — Спортсмены отдали свои силы, нервы. И мы будем участвовать.
— Как вы относитесь к таким жестким заявлениям со стороны ВАДА?
— Мне непонятно, почему наша страна. Балуется весь мир, и мы слышим это. Так давайте наказывать виновных. А мы почему должны страдать? И Олимпиада обеднеет, если не будет участвовать наша страна, и наши великие спортсмены.
— Успех наполовину зависит от психологии. Что вы говорите своим девочкам?
— Мы редко заводим эти разговоры. Идет составление композиций и в группе, и в дуэтах. Обычная, нормальная работа. Будет и 9 декабря, и 20-е и так далее. Где-то ближе к Олимпиаде мы узнаем окончательный вердикт.
— Проще бороться вместе. Может, стоит объединиться и принять какие-то решения сообща?
— Если я увижу, что организовывается тренерский союз, естественно присоединюсь. А что вы от меня ждете? Что я решу отстраниться. Конечно, нет. Мы будем бороться и будем участвовать. (Мария Маркова)