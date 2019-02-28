"Такое может произойти и в биатлоне". Йоханнес Бе - о допинговом скандале в Зефельде

Олимпийский чемпион-2018 по биатлону Йоханнес Бе заявил, что считает ужасной историю с задержанием пяти спортсменов на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Они были арестованы по подозрению в использовании кровяного допинга. Сообщалось, что в число задержанных вошел двукратный бронзовый призер чемпионата мира-2013 Алексей Полторанин.

- Это ужасно. Можно только представлять, сколько времени Полторанин использовал допинг и обманывал норвежцев, а также других иностранцев, - приводит слова Бе VG. - Это ужасные новости. Хорошо, что мошенники задержаны.

В некоторых странах существует культура допинга. Посмотрите на количество дисквалифицированных спортсменов. Австрия и Эстония - это страны с допинговой историей.

Боюсь ли я, что такое может случиться на чемпионате мира по биатлону? Конечно. Раз это произошло в лыжных гонках, то может случиться и в биатлоне.

Напомним, в среду в Зефельде и Эрфурте были задержаны девять человек по подозрению в допинговых манипуляциях, в том числе пять спортсменов: по двое из Австрии и Эстонии, а также один из Казахстана. По информации СМИ, это австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке, эстонцы Андрус Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Полторанин.

Допинговый рейд на ЧМ. Что происходит?