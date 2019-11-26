Светлана Хоркина: «Я бы не стала поднимать панику, а дождалась заседания исполкома ВАДА»

Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Хоркина прокомментировала «СЭ» рекомендацию ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— Я бы сейчас не стала поднимать панику, а дождалась 9 декабря, когда пройдет заседание исполкома ВАДА, на котором они будут что-то говорить, бравировать какими-то фактами, а мы будем слушать и отстаивать свои права и честь. 9 декабря мы все официально услышим и увидим. Хочется узнать официальную позицию из уст представителей ВАДА. Когда мы начинаем спешить... Поверьте, спортсменам и так непросто, зачем бередить им душу? Нужно сохранять голову холодной. Надеюсь, что все будет не настолько сурово, насколько говорят об этом сейчас.

ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома 9 декабря. (Иван Торопцев)