Суд в Лозанне назвал участников процесса «ВАДА против РУСАДА»

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) назвал полный список участников процесса «ВАДА против РУСАДА». РУСАДА оспорило решение исполкома ВАДА от 9 декабря 2019 года.

Помимо РУСАДА и ВАДА, в них примут участие Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Международная федерация хоккея (ИИХФ), а также различные отдельные российские атлеты.

Исполком ВАДА 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января ВАДА отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.