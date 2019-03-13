Степанов в письме Риди: "Пока Нагорных будет в российском спорте, он не будет чистым"

Немецкий журналист канала ARD Хайо Зеппельт опубликовал в своем Твиттере очередное письмо информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Виталия Степанова в адрес главы организации Крэйга Риди, где россиянин крайне возмущен тем, что член совета директоров футбольного "Локомотива" и бывший заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных продолжает работать в системе спорта России.

Ранее Нагорных покинул пост заместителя министра спорта РФ в 2016-м году в связи с допинговым скандалом, связанным с Олимпиадой 2014 года в Сочи.

– Президент Риди, спасибо за ваш ответ. Я категорически не одобряю бездействие антидопинговых организаций. Неясно, почему ВАДА не хватает юрисдикции, учитывая, что МОК санкционировал г-на Нагорных от участия во всех будущих Олимпийских играх. Почему МОК обладает такой юрисдикцией, а ВАДА нет? Нагорных был вторым человеком в спорте России. Вице-премьер спорта РФ должен быть вторым по величине помощником спортсмена в России. Ваши адвокаты не подумали подтвердить, имеет ли РУСАДА юрисдикцию над г-ном Нагорных? Если второй по влиятельности в российском спорте человек не может быть наказан и исключен из спорта за крупнейший допинговый скандал в соответствии с правилами, то, пожалуйста, скажите мне, это не абсолютный провал? Если таких людей, как г-н Нагорных, нельзя держать в стороне от российского спорта, то у российского спорта нет шансов быть чистым, – написал Степанов в письме Риди.

Глава ВАДА ответил на письмо Степанова о Нагорных

Информатор ВАДА Степанов написал письмо о Нагорных

Юрий Семин: "Нагорных известен нам только с хорошей репутацией"

(1/4) Next letter by Vitaliy Stepanov to ⁦@WADA_ama⁩ President Craig Reedie pic.twitter.com/gIyypRrmRr – Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 13 марта 2019 г.

(2/4) Second part of next letter by Vitaliy Stepanov to ⁦@WADA_ama⁩ President Craig Reedie pic.twitter.com/M12dgBEPie – Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 13 марта 2019 г.

(3/4) Third part of next letter by Vitaliy Stepanov to ⁦@WADA_ama⁩ President Craig Reedie pic.twitter.com/YoXj7czyVS – Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 13 марта 2019 г.