Ставило известно количество допинг-проб, взятых РУСАДА в 2020 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2020 году отобрало 8 294 допинг-проб, информирует «РИА Новости».

В декабре РУСАДА взяло 650 допинг-проб, выявлено 9 возможных нарушений антидопинговых правил, а также 12 случаев нарушений правил доступности. Кроме того, в заключительном месяце года в РУСАДА поступило 7 запросов на терапевтическое использование запрещенных препаратов и методов.

В начале декабря РУСАДА сообщило, что выполнило годовой объем допинг-тестирования (7500 проб) — за 11 месяцев было отобрано 7644 допинг-проб.