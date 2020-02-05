Станислав Поздняков: «Юристы изучают целесообразность публичных слушаний по спору РУСАДА с ВАДА»

Президент ОКР Станислав Поздняков, который входит в совет учредителей РУСАДА, заявил, что юристы изучают возможные последствия согласия на публичные слушания по судебному спору Российского антидопингового агентства с ВАДА.

4 февраля международная организация направила в Спортивный арбитражный суд (CAS) официальный запрос о проведении публичного слушания.

— Этим вопросом сейчас занимаются наши юристы, изучают возможности, — приводит ТАСС слова Позднякова. — Они дадут свое заключение, в соответствии с которым и будет принято решение, отвечающее интересам нашей стороны. Но надо отметить, что за всю историю слушаний в CAS лишь однажды они были открытыми по просьбе истца, в целом это крайне необычная история для CAS.

Также Поздняков сообщил, что юристы РУСАДА еще не направили в суд официальные претензии по поводу решения ВАДА от 9 декабря.

— Пока идет согласование арбитров, согласование дат. По существу, вопрос еще в начальной стадии, у сторон спора не сформировано единое понимание по существующим вопросам, — подчеркнул глава ОКР.