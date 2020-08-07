Станислав Поздняков: «Вместо ответов на спорные вопросы мы получили реакцию Гануса, которой он радует СМИ»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о разногласиях с главой РУСАДА Юрием Ганусом и причинах аудиторской проверки организации.

— Мало кто знает, что существует исключительное право учредителей в части проверки финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА, — цитирует «Коммерсант» Позднякова. — Для вопросов операционного характера существует независимый наблюдательный совет. Такова была договоренность с WADA, чтобы учредители не могли вмешиваться и влиять на антидопинговую работу РУСАДА. Это важный, принципиальный момент. Наблюдательный совет ведет вопросы тестирования, планирования, образовательного процесса, расследований. У нас к этому доступа нет. WADA дважды проверяло антидопинговую деятельность РУСАДА на соответствие Всемирному антидопинговому кодексу. И никаких претензий не было.

Но вопросы финансово-хозяйственной деятельности — это совсем иная тема. WADA их не изучает и не контролирует. На это есть нормы федерального законодательства РФ. Задача WADA — убедиться, что РУСАДА независимо, что никто не диктует ему, как вести профильную, оперативную работу. А эффективность расходования средств — это уже компетенция учредителей, несущих ответственность перед государством. И у нас накопились обоснованные вопросы.

Не обвинения, даже не утверждения, а лишь спорные моменты, на которые мы имеем полное право получить ответы. Для этого и должны были направить результаты аудита в наблюдательный совет. Вместо ответов получили ту реакцию Юрия Гануса, которой он так радует СМИ и грозит всему российскому спорту. Если же убрать всю мишуру, которой менеджмент РУСАДА опутывает суть происходящего, то это абсолютно понятная, прозрачная история. Внутрикорпоративный конфликт.

— Вы сразу, едва получив результаты проверки, заявили, что обнаруженные в ее ходе нарушения «очень серьезные». Вы искренне так считаете?

— Да. Если бы нарушения не имели принципиального характера, были легкоустранимыми, то можно было бы выразиться мягче. Но там нарушения системные, они носят признаки нецелевого расходования средств, ухода от налогообложения. Многие резонансные вещи не выносятся на суд общественности, а, по мнению экспертов, могут иметь самые тяжелые последствия для учредителей, если сейчас не разобраться в ситуации и принять на веру слова генерального директора РУСАДА, что все вокруг поголовно просто не понимают сути происходящих под его руководством процессов. Еще раз: я несу ответственность за выделенные средства и то, как ими распоряжаются. Если я сегодня не подниму вопрос перед наблюдательным советом, то завтра он будет адресован ОКР и ПКР.