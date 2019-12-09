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Станислав Поздняков: «Санкции ВАДА носят неадекватный и чрезмерный характер»

19:02
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении России носят неадекватный характер.

— Я считаю, что санкции носят неадекватный, нелогичный и унизительный характер, — заявил Поздняков. (Алена Гребенькова)

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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