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Станислав Поздняков: «Последствия предписаний ВАДА ущемляют интересы ОКР»

11:55
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал санкции ВАДА в отношении российского спорта. Ранее исполком организации отстранил российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года.

— Отдельно сегодня обсудим решение исполкома ВАДА от 9 декабря, — цитирует Позднякова РИА «Новости». — Мы уже озвучили нашу позицию в ходе олимпийского собрания. Мы категорически против того набора предписаний ограничительного характера, которые одобрил исполком ВАДА в отношении «чистых» российских спортсменов.

Эти предписания, помимо карательной и унизительной направленности относительно наших атлетов, никоим образом не будут способствовать восстановлению РУСАДА. Последствия этих предписаний напрямую ущемляют интересы Олимпийского комитета России в части коллективных ограничений к членам исполкома или ограничения на подачу заявки на Игры-2032.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191224/1562764632.html

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