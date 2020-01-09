Станислав Поздняков: «ОКР выступит третьей стороной в споре ВАДА и РУСАДА в суде»

Глава ОКР Станислав Поздняков прокомментировал процедуру решения спора между ВАДА и РУСАДА по поводу санкций в отношении российского спорта.

— Это спор ВАДА и РУСАДА. Мы в него вступим тогда, когда дело будет передано в CAS. Олимпийский комитет России в соответствии со своим уставом должен защищать интересы олимпийского движения на территории нашей страны, — пояснил Поздняков. — Давать прогноз насчет того, сколько может продлится дело, не возьмусь. Есть разные оценки на этот счет. Как правило, с момента создания панели арбитров это 3-4 месяца.

В любом случае мы рассчитываем на взвешенное и справедливое решение. Мы считаем, что рекомендации Комитета по соответствию являются чрезмерным и нелогичными. А их последствия невозможно просчитать.

— Обсуждали с Бахом противоречия, которые существуют между тем, что МОК, с одной стороны, должен руководствоваться Олимпийской партией, а с другой является подписантом Кодекса ВАДА?

— Не вижу в этом противоречия. МОК как сторона подписант должна следовать решению ВАДА, но оно должно быть утверждено в CAS. С другой стороны есть Олимпийская хартия, где сказано, что последнее слово в решении спортивных споров принадлежит Спортивному арбитражному суду. Поэтому не вижу здесь никаких противоречий. С моей точки зрения, другие стороны — МОК, Европейский олимпийский комитет — заинтересованы в том, чтобы отстаивать базовые вещи, записанные в Олимпийской хартии.

— Ждете в связи с этим, что МОК выступит третьей стороной, и может ли это помочь России?

— Пока не готов это обсуждать. Давайте дождемся передачи дела в CAS и того момента, когда определятся все стороны процесса. (Мария Маркова)