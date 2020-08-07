Станислав Поздняков: «Объяснения РУСАДА на 69 страницах не удовлетворили. Они носят казуистический характер»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков — о ситуации с РУСАДА.

14 июля ОКР опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (ОКР и Паралимпийским комитетом России) и проведен весной 2020 года.

— Вас не удовлетворили объяснения РУСАДА на 69 страницах?

— Совершенно не удовлетворили. Они носят казуистический характер. Это попытка разбить глобальную проблему системы управления на какие-то мелочи, детали. Мы их не комментировали подробно, опять же для чистоты эксперимента, чтобы не давить на членов наблюдательного совета.

— Будем откровенны: у России сейчас не самые простые отношения с WADA, с некоторыми другими спортивными организациями. Разве с политической точки зрения это хороший шаг — вступать в конфликт с гендиректором РУСАДА, к которому у международных структур, как вы сами заметили, нет никаких претензий? Это не осложнит ситуацию?

— Вы же внимательно ознакомились с декабрьским решением исполкома WADA? Там затронуты, еще раз повторю, интересы и права спортсменов, специалистов, официальных лиц, даже главы государства. Как вы считаете, при таком санкционном давлении что и как может еще ухудшить взаимоотношения с WADA?! И самое главное, на каком основании, почему кто-то увязывает отношения с WADA и, например, финансовые злоупотребления организации? То есть если в РУСАДА начнут воровать, WADA встанет на его защиту якобы для сохранения независимости организации, что, все остальные должны закрыть глаза на это, чтобы не портить контакты? Согласитесь, звучит дико. Но именно об этом сейчас, по сути, говорит руководство РУСАДА, когда апеллирует к WADA.

Мы и не собираемся терять контакты с WADA! Они есть, и вполне нормальные. В том, что касается операционной деятельности РУСАДА, мы полностью доверяем WADA. Но вопросы финансово-экономической деятельности — это наша ответственность, и свою позицию мы готовы отстаивать на любом уровне.