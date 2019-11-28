Станислав Поздняков: «Обвинения ВАДА необоснованны и предвзяты»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал рекомендацию комитета соответствия ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

— Вызывает недоумение предложение применить санкции в отношении руководителей ОКР, — цитирует Позднякова РИА «Новости». — Эти обвинения необоснованны и предвзяты. Они недопустимы как с правовой точки зрения, так и с точки зрения элементарной логики.