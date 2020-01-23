Президент ОКР Станислав Поздняков прокомментировал решение ВАДА о временном закрытии Московской антидопинговой лаборатории. В 2015 году лаборатория была лишена аккредитации, с 2016-го она имела право делать анализы образцов крови для биологического паспорта.

— ВАДА приостановило деятельность московской лаборатории еще в 2015 году, и с этого момента она не работала в полном объеме. Говорить о том, что произошло что-то, чего мы не ожидали, не стоит, — цитирует ТАСС Позднякова. — Теперь от РУСАДА требуются дополнительные усилия, чтобы выполнялся тот график тестирований, который был предусмотрен — точно, в срок и в интересах спорта. Надеюсь, справятся, — сказал он. — Мы до этого всегда справлялись, к новым вызовам были готовы и через многое прошли, так что удивить нас было сложно.