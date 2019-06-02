Станислав Поздняков: "Формирование антидопинговой культуры у молодых спортсменов является нашей приоритетной задачей"

1 июня в Москве состоялся Международный форум юных олимпийцев, организованный ОКР при поддержке Олимпийской солидарности МОК, ВАДА, РУСАДА и Москомспорта.

Открывая форум, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков подробно рассказал о задачах мероприятия, получившего в этом году международный статус.

– Мы не случайно проводим форум в День защиты детей. Наша главная цель – защитить юных атлетов от современных негативных явлений, существующих в спорте. Главным из них является допинг, - сказал Поздняков. - Борьба с этим злом ведется во всех уголках планеты, и наша обязанность рассказать о том, как не стать его жертвой.

Чтобы чувствовать себя комфортно, не беспокоиться за судьбу своих медалей и наград, спортсмены с самого начала карьеры должны быть подготовлены ко многим вещам, начиная с процедуры допинг-контроля и заканчивая знанием антидопинговых правил, своих прав и обязанностей в этой области.

Олимпийский комитет России уделяет большое внимание борьбе с применением запрещенных препаратов. Хочу выразить огромную благодарность нашим партнерам из Российского антидопингового агентства, которые уже во второй раз вместе с нами проводят этот образовательный форум. Также большое спасибо представителям МОК и ВАДА, откликнувшимся на наше приглашение.

Сегодня в зале присутствуют представители 16 национальных олимпийских комитетов. В общей сложности, более 100 юных атлетов из России, Венгрии, Словакии, Словении, Польши, Сербии, Болгарии, Грузии, Армении, Туркменистана, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии, Кыргызстана и Таджикистана. У этих ребят появилась прекрасная возможность пообщаться друг с другом, обрести новых друзей и, говоря молодежным языком, получить множество дополнительных "лайков" в соцсетях. Уверен, что сегодняшний форум принесет всем участникам не только ценные знания, но и позитивные эмоции.

Чуть позже в беседе с журналистами Станислав Поздняков отметил важность совместных усилий по формированию у будущих олимпийцев устойчивого неприятия любых негативных методов достижения результата.

– Площадки форума, его обучающие программы рассчитаны на молодежную аудиторию, - отметил глава ОКР. - Работа с этой возрастной категорией спортсменов является для нас приоритетной, поскольку именно сейчас у молодых ребят формируется антидопинговая культура.

Приятно, что в этом стремлении мы не одиноки – нас поддерживают МОК, ВАДА и РУСАДА, что делает наши усилия по защите прав и интересов юных атлетов не только эффектными, но и эффективными.