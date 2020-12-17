Суд установил размер штрафа России в пользу ВАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило штраф по иску ВАДА. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

В тексте решения указано, что РУСАДА должна заплатить ВАДА 1 миллион 270 тысяч долларов США в возмешение расходов, понесенных ВАДА с января 2019 года до сегодняшнего дня в связи с необходимостью исследования подлинности данных московской лаборатории.

РУСАДА также должна заплатить ВАДА штраф в размере 10 процентов своей прибыли за 2019 год или 100 тысяч долларов в течение 90 дней с момента оглашения решения CAS. В случае просрочки выплаты пеня составит 5 процентов годовых.

Кроме того, РУСАДА погасит 80 процентов судебных издержек, ВАДА — 20 процентов. Еще 400 тысяч швейцарских франков должны быть выплачены ВАДА как компенсация на судебную процедуру.