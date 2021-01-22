Стал известен размер обязательного взноса России в ВАДА

Россия должна внести в бюджет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 1 091 877 долларов, сообщается на официальном сайте антидопинговой организации.

Аналогичную сумму должны будут заплатить Франция, Германия, Италия и Великобритания. Наибольший взнос должны внести США — 2 931 923 доллара. Второй в списке идет Япония (1 502 800), третьей — Канада (1 465 962).

9 декабря 2019 года ВАДА вынесло решение о 4-летней дисквалификации РУСАДА. Такое наказание подразумевало в том числе отстранение России на этот срок от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под своим флагом, а также запрет на проведение крупных международных соревнований. 17 декабря 2020 года CAS частично поддержал ВАДА, но установил срок санкций в 2 года — до 16 декабря 2022 года.