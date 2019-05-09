США могут увеличить финансирование ВАДА

США могут увеличить финансирование Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), информирует Insidethgames. Однако произойдет это только в том случае, если организация покажет эффективное управление. США являются самым крупным инвестором ВАДА - около 7 процентов от общего бюджета агентства.

- Мы должны убедиться, что ВАДА работает прозрачно и эффективно управляется, предпринимает адекватные меры по разрешению конфликтов интересов и увеличению роли спортсменов в принятии важных решений, – говорится в бюджетном плане США.