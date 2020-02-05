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Спортсмены США и Германии поддержали призыв ВАДА сделать слушания по РУСАДА открытыми

17:02
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Спортсмены из Великобритании, США, Германии, Дании и Норвегии поддержали призыв Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о проведении в CAS (Спортивный арбитражный суд) публичного слушания по разрешению спора, связанного с делом о несоблюдении требований против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Также они призвали к аналогичному решению руководства РУСАДА.

— Открытое и прозрачное слушание CAS поможет спортсменам понять любое вынесенное решение и может привести к повышению доверия к антидопинговой системе, — отмечено в заявлении.

9 января ВАДА уведомило Спортивный арбитражный суд в Лозанне о споре с РУСАДА, поскольку российское агентство не согласилось с лишением статуса соответствия международному кодексу. К процессу также присоединились международные и российские олимпийские и паралимпийские комитеты, десятки российских спортсменов и другие организации, чьи интересы затрагивает решение ВАДА.

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