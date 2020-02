Спортсмены США и Германии поддержали призыв ВАДА сделать слушания по РУСАДА открытыми

Спортсмены из Великобритании, США, Германии, Дании и Норвегии поддержали призыв Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о проведении в CAS (Спортивный арбитражный суд) публичного слушания по разрешению спора, связанного с делом о несоблюдении требований против Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Также они призвали к аналогичному решению руководства РУСАДА.

— Открытое и прозрачное слушание CAS поможет спортсменам понять любое вынесенное решение и может привести к повышению доверия к антидопинговой системе, — отмечено в заявлении.

Athletes Groups calling for an open hearing at CAS for the RUSADA proceedings pic.twitter.com/gMCmsRVK2F