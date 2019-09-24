Спортивный юрист: «Руководство РУСАДА никогда не было руководством Московской лаборатории — и наоборот»
Спортивный юрист Артем Пацев пояснил, почему нельзя обвинять руководство РУСАДА в манипуляции базами данных.
— Важно понимать, что РУСАДА и московская лаборатория — это две отдельные структуры, — приводит Спорт-РБК слова Пацева. — Руководство РУСАДА никогда не было руководством Московской лаборатории — и наоборот. Поэтому обвинять руководство РУСАДА в манипуляции базами данных точно не стоит.
Передачей проб ВАДА нынешнее руководство РУСАДА не занималось и в этом процессе не участвовало. Мы знаем — и это признано ВАДА -, что они сами эту базу создавали и в любой момент могли оба, даже в удаленном доступе, вносить изменения на протяжении весьма длительного времени, даже после бегства Родченкова в США.
Ранее появилась информация, что данные лаборатории за 2011-2015 год, переданные российской стороной, содержат признаки манипуляций. ВАДА запустило процедуру несоответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
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