Спортивный юрист прокомментировал информацию о подделке подписей Родченкова в документах МОК

Спортивный юрист Юрий Зайцев прокомментировал в интервью «СЭ», как на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде дела биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой скажется факт обнаружения фальсифицированной подписи Григория Родченкова.

— В CAS документы предоставляются в виде копий и, в принципе, не запрещается вставлять в них электронную подпись или факсимиле, — сказал Зайцев. — Главное, чтобы автор этой подписи потом все подтвердил. Я как юрист, подписывая заявление от имени моего клиента, как правило использую именно электронную цифровую подпись, вставляю ее в файл и отправляю в CAS. И это вовсе не значит, что подпись поддельная. А если кто-то подпишет документ Юрием Зайцевым, и Юрий Зайцев это оспорит — это будет риск той стороны, которая предоставила документ. Бремя доказывания аутентичности подписи лежит на той стороне, которая его предоставила. Если сторона предоставляет документ, подписанный электронной подписью человека, то она должна осознавать риски и понимать, что человек может отказаться от авторства.

— Условно говоря, если Григорий Родченков или его адвокаты пришлют в CAS новую бумагу, подтверждающую, что подпись верная, все вопросы будут сняты?

— Дело вот в чем: если он давал какие-то свидетельские показания, то в последствие как свидетель должен участвовать в процедуре лично. По правилам кодекса CAS арбитры должны иметь возможность допросить свидетеля. Если он появится как свидетель, ему зададут вопрос: вы составляли этот witness opinion (свидетельское мнение) или не вы? Если вы, то понятно. А если свидетель не явится на процесс, то арбитры, также по правилам кодекса CAS, это доказательство исключают из материалов дела. И решение будет приниматься без его учета.

— То есть, участие Родченкова в этом процессе обязательно?

— Если он свидетель, то либо он участвует и отвечает на вопросы, либо его письменные показания исключаются из материалов дела.

— Может ли факт обнаружения того, что Родченков этих материалов не подписывал, повилять на исход дела?

— Если какое-то доказательство будет признано спорным, решение будет выноситься без его учета. Я не знаю, какие есть другие доказательства. Может быть, если исключить этот документ, других доказательств будет достаточно для вынесения решения. (Мария Никулашкина)