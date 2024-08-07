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Юрист Анцелиович: «Правила, разработанные на основе ВАДА, допускают оказание существенного содействия спортсменам»

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Спортивный юрист Анна Анцелиович в комментарии для «СЭ» отреагировала на то, что несколько американских спортсменов соревновались несмотря на нарушение антидопинговых правих.

«Правила, разработанные на основе ВАДА, допускают оказание существенного содействия спортсменам. В обмен на это они получают минимальные сроки дисквалификации, либо вообще не дисквалифицируются. Спортсмены должны во время разбирательства сообщить о тех фактах, которые им известны. И после получения дисквалификации, они также могут сообщить и тогда им, на основе полученной информации, могут отменить назначенный срок дисквалификации», — сказала Анцелиович «СЭ».

Ранее почетный президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что USADA может лишиться статуса соответствия ВАДА из-за «акта Родченкова», который используется США для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов.

В случае лишения статуса соответствия США может лишиться права проведения летней Олимпиады в 2028 году в Лос-Анджелесе и зимней Олимпиады 2034 года в Солт-Лейк-Сити.

Софья Грецкая

ВАДА
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