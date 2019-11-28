Спортивный адвокат, доцент НИУ «Высшая школа экономики» Александр Чеботарев прокомментировал информацию о рекомендациях ВАДА наложить санкции на российский спорт.

— На сегодняшний день формального решения о применении к России санкций со стороны ВАДА нет, есть только рекомендации Департамента по соответствию, — сказал Чеботарев. — Но, на мой взгляд, скорее всего решение будет соответствовать рекомендациям. Данное решение Россия может обжаловать в Международном спортивном арбитраже — CAS — в Швейцарии в течение 21 дня с момента принятия. По-моему мнению, это скорее формальный момент, поскольку сути это не изменит. К сожалению, стереотипы сегодня в CAS такие, что, если русский, то уже виноват. К тому же в антидопинговых правилах закрепляется презумпция виновности, что значительно затрудняет защиту.

Что касается хоккея, то, скорее всего, ИИХФ не станет переносить уже согласованное проведение чемпионатов. Это касается молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске и Омске, а также чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге и заявку на проведение чемпионата мира среди женщин 2021 года.

Нарушений по допингу в хоккее практически нет, если сравнивать с другими видами спорта. Авторитет ФХР на международной арене достаточно высок, что гарантирует и соблюдение условий по финансированию указанных мероприятий и строительство стадионов, а, следовательно, и высокий уровень организации и проведения соревнований.

В последнее время как ФХР, так и КХЛ заметно усилили свои позиции в части противодействия допингу, что очевидно и для ИИХФ и для ВАДА. В рамках ФХР и КХЛ у спортсменов отбирается порядка 400 проб ежегодно, что является высоким показателем. При этом тестирование и анализ проб проводит зарубежная компания, что в нынешних условиях добавляет объективности при тестировании. Такие сдвиги необходимо поощрять.

Это объективные обстоятельства, которые лежат на поверхности и для того, чтобы их игнорировать необходимо серьезное обоснование со стороны обвиняющих организаций.