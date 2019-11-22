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Совет IAAF приостановил процесс восстановления ВФЛА

21:38
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Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановил процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

— Я уверен, что вы видели пресс-релиз независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit где выдвинуты обвинения против официальных лиц ВФЛА, — цитирует главу рабочей группы IAAF Руне Андерсаена RT. —  Это обсуждалось рабочей группой и советом. Основываясь на этом, мы предложили совету приостановить процесс восстановления ВФЛА.

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