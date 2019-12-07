Президент ОКР Станислав Поздняков рассказал, что олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая покинет исполком ОКР.

— Я активно ознакомил наших коллег с ситуацией, в какой оказалась представитель комиссии спортсменов Софья Великая — она как член исполкома ОКР тоже может попасть под предполагаемые санкции со стороны WADA, — приводит слова Позднякова ТАСС. — Несмотря на то, что спортсмены являются главной движущей силой олимпийского и спортивного движения, мы видим очевидное противоречие — с одной стороны спортсменам разрешается выступать на Играх, с другой стороны такая же действующая спортсменка попадает под запрет.

Таким образом, Великая была вынуждена написать заявление о сложении с себя полномочий члена исполкома ОКР. Что в принципе начинает вызывать вопросы об автономии олимпийского движения. То есть мы видим прямое вмешательство в автономию олимпийского движения.