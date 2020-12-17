Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, саблистка Софья Великая в интервью «СЭ» прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне запретить российским спортсменам до конца 2022 года выступать под российским флагом.

— Предварительно до этого слушания говорили о санкциях на 4 года. Поэтому если сравнивать 4 года и 2 года, то это еще неплохой результат для России, считаю. Думаю, к этому решению можно положительно относиться. Что касаемо других санкций, то нужно все более подробно изучить.

CAS подтвердил несоответствие РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу и при этом установил срок наказания в 2 года. Оно вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.

В это время российские спортсмены и другие члены команды не смогут выступать на крупных международных соревнованиях с национальным флагом, на их форме и одежде не может быть национальной символики. Будет использоваться определение «нейтральный атлет». На аренах соревнований и в честь их побед не может звучать гимн РФ.

(Екатерина Звенигородская)