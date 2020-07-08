Соавтор кодекса ВАДА рассказал, как принятие закона Родченкова негативно скажется на работе агентства

Один из соавторов Всемирного антидопингового кодекса, Ульрих Хаас заявил, что закон Родченкова может поставить под угрозу способность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) проводить расследования и отметил, что это может подорвать антидопинговую систему в целом.

Закон, названный в честь информатора ВАДА по делу о допинге в России Григория Родченкова, предсматривает угловное наказание за нарушение антидопинговых правил. Так участие в допинговом сговоре грозит лишением свободы до 10 лет и штраф до 1 миллиона долларов.

— Например, врач команды или какой-то другой сотрудник оказывается под давлением и соглашается дать спортсмену препарат, который может улучшить его показатели, — цитирует Inside the Games Хааса. — Через некоторое время его начинает мучить совесть, он набирается смелости и рассказывает о том, что сделал, через платформу осведомителей. Только как тогда ВАДА сможет с ним сотрудничать, если будет закон, который предусматривает уголовное преследование в отношении таких людей? Выходит, что осведомители, которые предоставляют важные сведения, уже не будут защищены законом. Эффект от закона Родченкова приведет к тому, что люди откажутся предоставлять информацию.