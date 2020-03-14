Слушания по делу ВАДА и РУСАДА в CAS должны пройти в конце мая

Российские спортивные власти ожидают проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства и Российского антидопингового агентства в конце мая.

— Сейчас в связи с коронавирусом можно будет сдвинуть сроки рассмотрения в CAS этого дела. Вероятнее всего, будет сдвинуто на конец мая, — цитирует министра спорта России Олега Матыцина ТАСС. — Но все необходимые действия принимаются, и надеюсь, как минимум, мы защитим интересы спортсменов на Олимпийских играх в Токио, если они состоятся. Пока МОК не делал никаких заявлений об отмене или переносе, национальная команда России будет участвовать со всеми национальными атрибутами.

Если CAS примет сторону ВАДА, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна — принимать крупные международные турниры.