Слушания дела России и ВАДА в CAS пройдут в июле

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что слушания по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) пройдут на неделе, которая начнется с 6 июля 2020-го.

«Сегодня ПКР получил информацию CAS, что слушания по делу WADA и РУСАДА пройдут на неделе, начинающейся с 6 июля 2020 года. ПКР и российские паралимпийцы выступят третьими лицами в споре РУСАДА и WADA», — приводит слова Рожкова ТАСС.

9 декабря 2019-го исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.