Следствие: Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков выдавал спортсменам допинг под видом витаминов. Такое заявление в Мосгорсуде сделал следователь по делу о злоупотреблении полномочиями, в чем обвиняется Родченков.
– Родченков выдавал спортсменам запрещенные вещества под видом витаминов, вследствие чего впоследствии они были дисквалифицированы, – приводит "Р-Спорт" слова следователя.
Leo Hawk
Фуля, ну поскольку выяснилось, что следователи у нас работают по методикам тех времён... :)
05:20 17 декабря
Фуля
Скоро будем превозносить Родченкова,как гонимых Пастернака или Солженицина, и с почестями встречать в аэропорту, давать ордена и медали.
22:41 16 декабря
Begun
Вообще то витамины выдают доктора, а не директор допинг лаборатории
18:21 16 декабря
hant64
Представил картину, как к Родченкову со всей России слетаются спортсмены для того, чтобы Гриша самолично покормил их витаминкой из собственных рук. Бред бредовый. Разовые акции по продаже допинга Родченковым спортсменам, конечно, исключать нельзя, но слабо в это верится.
16:13 16 декабря
ДОЗВОН ГУБЕР
Опубликуйте, "пжалста", фамилию ЭТОГО СЛЕДОВАТЕЛЯ из Мосгорсуда!!!!! И такие пилидypkи решают судьбы людей???? То есть, Гриша самолично давал пилюльки/капельки/порошочки/ КАЖДОМУ/!!!!!!/ из МНОГОТЫСЯЧНОЙ армии наша--рашенских типа-спортсменов, а личные тренеры/массажисты/ВРАЧИ, а также ОСТАЛЬНЫЕ средние/старшие/главные/ и самые главные тренеры в ЭТО время "бамбук" курили в спец. отведённых для этого местах, и "ни ухом. ни рылом" ????????
15:06 16 декабря
Gidrolog
Точно, вот так было. Спортсмены приходят к Родченкову и говорят - слыхали мы, что есть у тебя, Гриша, особенная витаминка, от которой сразу чемпионом станешь. А Родченков им - есть такая, но дорого. Берете?
15:01 16 декабря
Max2015
собственно МОК и федерациям теперь и доказывать ничего не надо: СК России установил, что все жрали допинг под видом витаминов!)) можно смело отстранять все российские сборные по всем видам спорта!
13:36 16 декабря
DV1981
Leo Hawk,ну как какой,вот слепые ветераны,про которых рассказывает Макларен и брали.
12:43 16 декабря
Leo Hawk
Или другой вариант, - Родченков за собственные деньги и в свободное от работы время ходил по спортсменам и просил их съесть витаминку?
12:37 16 декабря
Leo Hawk
Чушь. Какой спортсмен будет брать у какого-то Родченкова "витамины" без упаковки? Как это вообще происходило? Приходит спортсмен к руководителю антидопинговой лаборатории и просит дать ему витаминку? Бред сивой кобылы.
12:35 16 декабря