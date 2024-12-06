Следствие по делу информатора ВАДА продлено до марта 2025 года

Срок предварительного следствия по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова продлен до 7 марта 2025 года.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлевался в установленном законом порядке. Последний раз — первым заместителем председателя Следственного комитета РФ до 105 месяцев, то есть до 7 марта 2025 года», — говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

Также до 7 марта также продлен арест дома и земельного участка дочери Родченкова Марины Балакиной.

Летом 2023 года бывший глава Московской антидопинговой лаборатории заявил, что написал вторую книгу о допинге в российском спорте. Она получила название «Допинг. Запрещенные страницы» и основана на дневниках, которые он вывез из России. Родченков бежал в США в 2015 году. В 2020-м он выпустил свою первую книгу.