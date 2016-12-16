Следственный комитет РФ ждет от США ответа по поводу допроса Родченкова

Следственный комитет РФ попросил о допросе экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора ВАДА Григория Родченкова в США по делу о злоупотреблении полномочиями. Следователь отметил, что ответ на запрос пока не поступил.

– В настоящее время в США направлен запрос о правовой помощи в допросе Родченкова, но ответа пока не получено, – приводит "Р-Спорт" слова следователя.