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Сегодня, 11:08

Штангист Балаев вернется в спорт после двухлетней дисквалификации

Камила Абдурахманова
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Хас-Магомед Балаев, победитель чемпионата России по тяжелой атлетике, включен в список участников предстоящего кубка страны. 15 января, истек срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Балаев сейчас тренируется у себя дома, у нас есть информация, что он заявился на Кубок России», — об этом сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России.

С 3 по 10 февраля в городе Верхняя Пышма Свердловской области пройдет Кубок России по тяжелой атлетике.

Хас-Магомеду Балаеву 24 года. Его отстранили от соревнований на два года после того, как в допинг-пробе спортсмена обнаружили метаболит метандиенона.

Источник: ТАСС
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