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Серверы РУСАДА не пострадали в результате кибератаки хакеров

10:45

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в последнее время не подвергалось серьезным кибератакам. Ранее корпорация Microsoft сообщила об атаках хакеров из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) на антидопинговые и спортивные организации по всему миру.

— Никаких серьезных кибератак не было зафиксировано, — заявила заместитель генерального директора агентства Маргарита Пахноцкая РИА «Новости». — Но время от времени, как сообщил наш специалист по информационной безопасности, на наш сервер осуществляются какие-то атаки. Но у нас все надежно защищено, все системы безопасности обновляются. В общем, мы никак не пострадали.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191029/1560338171.html

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