Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия выступает против попыток манипулирования Конвенцией по борьбе с допингом в спорте.

- Хотел бы поблагодарить министра спорта России Павла Колобкова за усилия по отстаиванию базовых норм международной Конвенции по борьбе с допингом в спорте, по недопущению манипулирования этим универсальным документом путем внедрения неконсенсусных процедур оценки его соблюдения, - цитирует ТАСС Лаврова. - В последнее время множатся попытки политизировать деятельность ЮНЕСКО, использовать ее для сведения счетов с неугодным государствами. Мы сталкиваемся с этим в области спорта и антидопинга, где сиюминутные расчеты зачастую берут верх над олимпийскими идеалами, принципами честной игры.