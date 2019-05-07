Олимпийский чемпион-2018 по биатлону Себастьян Самуэльссон с критикой прокомментировал слова главы ВАДА Крейга Риди, который ранее отметил политическую составляющую со стороны некоторых национальных антидопинговых агентств в отношении восстановления РУСАДА.
– В очередной раз разочарован, что наши лидеры спортивных организаций дают такие комментарии. Риди больше сфокусирован на том, чтобы атаковать спортсменов с отличным от его мнением, а не на защите чистого спорта, – написал Самуэльссон в Твиттере.
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