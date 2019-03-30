18:48 | Допинг

Себастьян Самуэльссон: "Чистых спортсменов не волнует национальность обманщиков"

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Олимпийский чемпион-2018 по биатлону Себастьян Самуэльссон заявил, что чистых спортсменов не волнует национальность тех, кто использует допинг. 21-летний швед прокомментировал высказывание журналиста телеканала ARD Ника Батлера о британских атлетах, которых обвиняют в сотрудничестве с тренером Лэнсом Брауманом, ранее замешанном в мошенничестве.

- Хорошая история. IAAF быстро критиковали, когда российские тренеры, связанные с допингом, продолжали тренировать спортсменов. Но так ли интересно людям, если подобное происходит с британскими атлетами? - написал Батлер в своем Твиттере.

- Я не понимаю, почему это всегда сводится к вопросу национальности. Чистых спортсменов не волнует национальность людей, которые обманывают и разрушают спорт, - ответил Самуэльссон.

Британских легкоатлетов обвиняют в сотрудничестве с бывшим тренером Тайсона Гэя, замешанном в мошенничестве

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