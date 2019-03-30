Себастьян Самуэльссон: "Чистых спортсменов не волнует национальность обманщиков"

Олимпийский чемпион-2018 по биатлону Себастьян Самуэльссон заявил, что чистых спортсменов не волнует национальность тех, кто использует допинг. 21-летний швед прокомментировал высказывание журналиста телеканала ARD Ника Батлера о британских атлетах, которых обвиняют в сотрудничестве с тренером Лэнсом Брауманом, ранее замешанном в мошенничестве.

- Хорошая история. IAAF быстро критиковали, когда российские тренеры, связанные с допингом, продолжали тренировать спортсменов. Но так ли интересно людям, если подобное происходит с британскими атлетами? - написал Батлер в своем Твиттере.

- Я не понимаю, почему это всегда сводится к вопросу национальности. Чистых спортсменов не волнует национальность людей, которые обманывают и разрушают спорт, - ответил Самуэльссон.

Good story. IAAF were quick to criticize when Russian coaches linked to #doping were still training athletes. But do people care as much when British athletes do the same? https://t.co/txKpLoHsI3 – Nick Butler (@NickJMButler) 30 марта 2019 г.

I don’t understand why this always evolves to a question about nationality. Clean athletes doesn’t care about the nationality of the people who are cheating and defrauding our sport – Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 30 марта 2019 г.

Британских легкоатлетов обвиняют в сотрудничестве с бывшим тренером Тайсона Гэя, замешанном в мошенничестве