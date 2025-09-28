РУСАДА завершило обработку дел спортсменов из базы данных московской лаборатории

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова сообщила, что агентство провело расследования по 85 делам российских атлетов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил на основании информации из базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории.

В отношении 41 спортсмена были применены санкции, 44 дела были закрыты без вынесения каких-либо мер наказания.

Логинова также ответила на вопрос, обладает ли РУСАДА информацией о том, остались ли у международных федераций необработанные дела по LIMS.

«Учитывая временные рамки, даже, если какие-то дела еще остались, то их очень мало. Однако мы продолжаем получать от международных федераций и ITA информацию о вынесенных по LIMS санкциях в отношении российских спортсменов», — приводит ТАСС слова Логиновой.

В LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских атлетов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019-го данные были переданы экспертам ВАДА, которые заключили, что с данными проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения. Российская сторона инициировала разбирательство в CAS. В итоге Спортивный арбитражный суд лишь частично согласился с наложенным ВАДА пакетом санкций в отношении российского спорта.