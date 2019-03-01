РУСАДА запретило спортсменам употреблять пиво для ускорения процедуры допинг-контроля

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запрещает спортсменам во время прохождения допинг-контроля употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, которые ранее использовались некоторыми атлетами для ускорения процедуры сдачи мочи. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Пиво и некоторые другие слабоалкогольные напитки имеют мочегонные свойства и до сих пор иногда используются спортсменами, чьи организмы оказываются практически обезвоженным после финиша, для ускорения процедуры сдачи допинг-проб мочи.

– Поддерживая идею чистого и здорового спорта, мы не можем обойти вниманием такой аспект, как запрет на употребление алкоголя во время проведения процедуры допинг-контроля, – цитирует ТАСС Пахноцкую. – Запрет касается не только персонала РУСАДА, но и самих спортсменов. В соответствии с полномочиями национального антидопингового агентства, политика РУСАДА предусматривает обеспечение спортсменов только безалкогольными напитками и запрет на употребление спортсменами слабоалкогольных и алкогольных напитков с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля.

Это положение теперь отражено в инструкции для офицеров допинг-контроля. Теперь атлету, которого заметят употребляющим то же пиво во время процедуры допинг-контроля, будет вынесено предупреждение, оно потом будет занесено в отчет инспектора. В случае повторных нарушений наказание может быть ужесточено.