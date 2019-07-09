15:19 | Допинг

РУСАДА за полгода выявило 156 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования

1
Обсудить

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые полгода выявило 156 нарушений правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

С января по июнь включительно нашими сотрудниками было выявлено 156 нарушений правил доступности для тестирования, – цитирует ТАСС Пахноцкую. – В 122 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 34 – о непредоставлении информации о местонахождении.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае троекратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до 2 лет.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6645838

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ