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Сегодня, 11:46

РУСАДА за первые полгода собрало у спортсменов более пяти тысяч допинг-проб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова рассказала, что агентство с января по июнь 2023 года взяло у спортсменов 5 082 допинг-пробы.

«РУСАДА тестирует спортсменов всех уровней, возрастов и независимо от региона. На конец июня 2023 года отобрано 5 082 пробы, тестирование проводилось в 20 странах мира и 77 регионах Российской Федерации», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Из 5 082 проб 1 973 были взяты во время соревнований, 3 109 относятся к внесоревновательному тестированию.

Источник: https://tass.ru/sport/18146657
РУСАДА
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