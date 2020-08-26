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РУСАДА за два года расследовало 115 случаев нарушений антидопинговых правил

13:45

За последние три года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 20 случаев нарушения дисквалифицированными спортсменами условий отстранения.

Согласно информации с официального сайта организации, в 2017 году было расследовано восемь случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в 2018-м — 13, в 2019-м — 94.

Также с 2017 по 2019 год было выявлено 20 случаев нарушения дисквалифицированными спортсменами условий отстранения.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/news/main/rusada-publikuet-detalnuyu-informatsiyu-po-napravleniyam-antidopingovoy-deyatelnosti-agentstva/

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