РУСАДА за два года расследовало 115 случаев нарушений антидопинговых правил
13:45
За последние три года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 20 случаев нарушения дисквалифицированными спортсменами условий отстранения.
Согласно информации с официального сайта организации, в 2017 году было расследовано восемь случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в 2018-м — 13, в 2019-м — 94.
Также с 2017 по 2019 год было выявлено 20 случаев нарушения дисквалифицированными спортсменами условий отстранения.
Дополнительная информация:
https://rusada.ru/news/main/rusada-publikuet-detalnuyu-informatsiyu-po-napravleniyam-antidopingovoy-deyatelnosti-agentstva/