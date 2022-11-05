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Сегодня, 11:04

РУСАДА взяло почти 10 тысяч допинг-проб с начала года

Руслан Минаев
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Российское антидопинговое агентство отчиталось о количестве взятых допинг-проб в этом году. С января инспекторы РУСАДА взяли у спортсменов 9861 пробу, передает слова пресс-службы организации ТАСС.

11 октября сообщалось, что РУСАДА выявило 95 случаев возможного нарушения антидопинговых правил в нынешнем году.

В период с января по сентябрь агентство взяло 8700 допинг-проб у российских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/16252271
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