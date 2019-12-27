РУСАДА взяло более 11 тысяч допинг-проб за 2019 год

Офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА) собрали более 11 тысяч проб за 2019 год. Об этом сообщают «РИА Новости», ссылаясь на релиз пресс-службы организации.

Сообщается, что общее количество взятых образцов по состоянию на 23 декабря составляет 11009. Из них 8777 — пробы мочи, 533 — пробы крови, а еще 1699 — паспорт крови. В 2017 году РУСАДА взяло у спортсменов 6196 проб, а в 2018-м — 9502.

Также увеличилось по сравнению с прошлыми годами количество видов спорта, включенных в программу тестирования. В 2019 году были протестированы 59 видов спорта, в 2018-м — 57, а в 2017-м — 48.

Собранные образцы в 2017-2019 годах направлялись в 20 аккредитованных и одну одобренную ВАДА лаборатории, среди которых числится и московская лаборатория.